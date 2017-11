O público presente na Luz mostrou-se satisfeito no final da partida pelo resultado mais ‘gordo’ da temporada, mas os minutos iniciais deixaram transparecer algum nervosismo vindo das bancadas, mesmo depois do 1-0 apontado por Luisão, aos 7 minutos. O golo do capitão deu um sinal de que o grupo está unido, chamando o Girafa a si todos companheiros para um abraço geral, após dedicar o golo a Jardel.O avolumar do triunfo deu confiança à equipa e o apoio da plateia foi correspondente à marcha do marcador, com os adeptos do Benfica a mostrarem-se cientes do momento que a sua equipa atravessa. Afinal, este é o regresso dos tetracampeões nacionais às vitórias depois confirmação da saída das competições europeias, com o desaire (0-2) em Moscovo, diante do CSKA.Após o 4-0 de Jonas, a Luz voltou a pedir o ‘37’, ou seja, novo título de campeão nacional, aos seus jogadores que, com o triunfo aliado ao empate do FC Porto no reduto do Aves, encurtou a distância para os dragões para três pontos. Tudo isto quando a deslocação à Cidade Invicta está marcada já para sexta-feira...Os 47.632 espectadores que ontem acorreram à Luz viram ainda um grupo que mostrou comprometimento, saudando-se no relvado após o apito final, demonstrativo da importância da vitória antes de jogo importante e que pode alterar a liderança da tabela.

Autores: Flávio Miguel Silva e Valter Marques