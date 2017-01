A receção do Benfica ao Boavista, agendada para sábado (16h), deverá registar uma assistência superior a 60 mil espectadores, podendo tornar-se na segunda melhor casa da época. Até ao momento, estes números apenas foram verificados no dérbi, frente ao rival Sporting, onde estiveram 63.312 adeptos.A liderança no campeonato, com mais seis pontos do que o segundo classificado, assim como a série positiva de resultados alcançados pela equipa – oito triunfos consecutivos –, leva a que os adeptos não abrandem no apoio ao grupo liderado por Rui Vitória, que procura dar mais um passo rumo à revalidação do título e à conquista do inédito ‘tetra’. Os responsáveis acreditram, por isso, na presença de 60 mil adeptos nas bancadas.