Já no caso do reduto do FC Porto, que poderá vir a receber a primeira final de um grande evento, vai discutir o lugar com o Arena Gdansk, na Polónia.



A fase de candidaturas arrancou a 22 de setembro e terminou a 31 de outubro, sendo que a proposta final dos estádios terá de ser entregue até 1 de março.



O Estádio da Luz e o Estádio do Dragão vão competir para receberem em 2020 a final da Champions e a final da Liga Europa, respetivamente, anunciou esta sexta-feira a UEFA. As candidaturas foram trabalhadas em conjunto com a FPF.Na corrida com o palco onde joga o Benfica - que recebeu em 2014 a final da prova que opôs o Real Madrid e o Atlético Madrid (vitória dos merengues por 4-1)-, está o Estádio Olímpico Atatürk na Turquia, casa do Besiktas até à época passada. Recorde-se que este estádio recebeu a final em 2005, na qual o Liverpool derrotou o Milan nos penáltis.

Autor: Bruno Dias