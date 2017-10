O Benfica recebe este sábado (15 horas) o FC Porto, naquele que é o primeiro grande clássico da Liga Placard 2017/2018. Tínhamos vaticinado que esta edição prometia ser mais equilibrada e este jogo confirma as previsões, uma vez que o Benfica, 2.º classificado só com vitórias – em igualdade com Oliveirense (1.º) e Illiabum (3.º) –, recebe o atual penúltimo, com duas derrotas e ambas no Dragão Caixa.

No entanto, apesar do arranque menos positivo dos dragões, o benfiquista Carlos Morais desvaloriza este mau início do rival. "Sabemos que perderam os dois primeiros jogos e logo em sua casa, mas para nós isso não significa nada. Vai ser um jogo sempre difícil por ser a equipa que é. O Benfica tem já uma boa qualidade, estamos a crescer e acreditamos que iremos fazer um bom jogo", disse, na BTV, o internacional angolano.

Reconhecimento Do lado do FC Porto, Moncho López reconhece o favoritismo do Benfica. "Falar de favoritismo num clássico é sempre arriscado, mas a realidade é que, atendendo ao momento atual que atravessa cada equipa, o Benfica pode ter alguma margem de vantagem. Mas também sabemos por experiência que, quando o jogo se iniciar, o que decidirá o resultado é só que se passar dentro de campo. De qualquer forma um clássico é sempre imprevisível, mas tenho plena confiança na ambição dos meus atletas que nos permita jogar ao nível que este jogo exige ", salientou o técnico espanhol no site do clube azul e branco. Moncho López aproveitou ainda para elogiar o trabalho do seu colega José Ricardo, que chegou esta temporada à Luz. "Acho justo reconhecer o trabalho que o treinador José Ricardo está a fazer, porque não é fácil nesta altura da época mostrar [Benfica] esta consistência." V. Guimarães joga... em Barcelos Já o Vitória de Guimarães vai jogar em casa, ou seja, em casa emprestada, mais concretamente em Barcelos. Uma avaria nos marcadores dos tempos de ataque, que já se arrasta desde a época passada, levou a secção de basquetebol a procurar alternativas fora da cidade. Assim, o encontro de hoje (15 horas) entre o Vitória e o CAB Madeira terá lugar no Pavilhão Municipal de Barcelos. O problema vai afetar também a equipa feminina, com o encontro entre as minhotas e a AD Vagos, no domingo, a disputar-se igualmente em Barcelos. De acordo com o ‘Guimarãesdigital’, esta situação pode arrastar-se e levar a que os próximos jogos do V. Guimarães em casa tenham igualmente de ser disputados fora. Encontra-se nesta situação a receção ao FC Porto, em atraso da 2ª jornada da Liga, marcado para o dia 2 de novembro. Se o problema não for resolvido, esse encontro será disputado em Braga, no pavilhão da Universidade do Minho.

Autor: Vítor Ventura