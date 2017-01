O regresso à Rússia é um cenário que não entra nos planos de Lystcov, o central russo do Benfica que está cedido ao Tondela até ao final da época.Nas últimas horas, o empresário do jogador, Igor Timofeev, colocou-o na rota do Zenit, uma possibilidade que, ao que Record apurou, não foi apresentada ao defesa, de 21 anos. Vinculado ao Benfica até junho de 2020, o jovem foi emprestado este ano ao Tondela para evoluir a um nível mais competitivo. O defesa está disposto a vingar no Benfica, onde sabe que tem a possibilidade de poder jogar ao mais alto nível. Neste momento da sua carreira a grande prioridade é voltar à Luz para, num futuro próximo, começar a trabalhar sob as ordens de Rui Vitória. As palavras do agente acabaram por surpreender o atleta, que não equaciona representar o clube de São Petersburgo.