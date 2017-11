O Conselho de Disciplina (CD) abriu um processo de averiguações devido à mensagem publicada na sexta-feira numa conta de Twitter do Benfica, onde era feita alusão ao Apito Dourado a propósito da arbitragem de Artur Soares Dias no FC Porto-Portimonense.

O comunicado emitido esta segunda-feira pelo CD adianta que o processo foi aberto por decisão do presidente do órgão, José Manuel Meirim, e enviado para a Comissão de Instrutores.

No referido tweet, o Benfica escreveu o seguinte: "É oficial o regresso das arbitragens do Apito Dourado às Antas: expulsões perdoadas ao FC Porto, expulsão inventada contra o Portimonense, sete minutos de descontos sem explicação. A total impunidade perante as ameaças e coação compensa."

Este é o segundo processo de inquérito aberto às águias devido a esta conta de Twitter, fechada ao público e apenas utilizada para comunicar com a imprensa. O primeiro foi em início de novembro.