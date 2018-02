O Benfica, através da conta de Twitter para a comunicação social, ironizou com as acusações de Francisco J. Marques no programa 'Universo Porto da Bancada', do Porto Canal, voltando a recordar a notícia do jornal 'I' de que alegadamente várias Câmaras Municipais do Norte financiam a estação que pertence ao FC Porto."Mais um programa do portocanalgate com o alto patrocínio do erário público e fundos da União Europeia. A justiça que faça o seu trabalho", dizem os encarnados naquela rede social.