"A última ida ao Jamor foi assim! Mal podemos esperar por domingo." É esta a mensagem que o clube está a fazer chegar aos adeptos encarnados, que esperam festejar a 'dobradinha'.



A equipa orientada por Rui Vitória fez na quarta-feira o treino de adaptação ao relvado do jogo, no Jamor, numa sessão em que Jardel, lesionado, foi o único ausente.





A final da Taça de Portugal disputa-se este domingo, 17h15, no Estádio do Jamor, com o confronto entre Benfica e V. Guimarães... e quando faltam três dias para o último jogo da época, os encarnados mostram-se ansiosos e confiantes para dar início ao encontro que lhes pode dar novo título.