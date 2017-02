Continuar a ler

Recorde-se que Ederson, jogador cujo o passe pertence na totalidade ao Benfica, renovou recentemente contrato com o Benfica até 2023, ficando blindado por uma cláusula de rescisão de 60 milhões de euros. Caso se confirme a referida venda pelos 30 milhões, que corresponderiam a metade da cláusula, o brasileiro tornar-se-ia no segundo guarda-redes mais caro da história, apenas atrás de Gianluigi Buffon, que em 2001 custou 53 milhões de euros à Juventus.



Há mais a caminho



O portal 'Yahoo' adianta esta quinta-feira que o Manchester City deverá colocar o guarda-redes chileno Claudio Bravo no mercado, de modo a abrir espaço no plantel para a inclusão de Ederson, guardião brasileiro que o Benfica alegadamente também colocará à venda no verão. Segundo as informações do portal norte-americano, num artigo assinado pelo conceituado jornalista Duncan Castle, os encarnados têm esperança de fazer um importante encaixe com o ex-Rio Ave, apontando aos 30 milhões de euros como verba mínima.Ederson, diga-se, é visto por Pep Guardiola como o substituto ideal de Claudio Bravo, guarda-redes esta temporada contratado, mas que em meio ano de Premier League ainda não convenceu. De tal forma que no Etihad já se prepara a sua saída, para dar o lugar ao brasileiro do Benfica, destacado pela "excelente capacidade a defender remates", mas também pela "forma confortável como comanda o setor defensivo e a sua capacidade para construir jogo com a bola nos pés".

Autor: Fábio Lima