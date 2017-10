A equipa de juniores do Benfica também já está em Manchester, onde vai discutir a liderança do Grupo A frente à equipa inglesa.

Há cerca de 15 dias, o conjunto orientado por João Tralhão esteve muito perto de vencer os red devils. As águias chegaram a uma vantagem de dois golos, fruto dos remates certeiros de Nuno Santos e José Gomes, mas foram surpreendidas nos derradeiros minutos com um bis do jovem atacante Bohui. O objetivo agora é tentar surpreender o rival e, dessa forma, assegurar o primeiro lugar.

Continuar a ler