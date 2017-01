O jornal inglês 'Daily Star' revela este domingo que o Manchester United irá definir na próxima semana o que fazer relativamente ao defesa sueco Victor Lindelöf, jogador de 22 anos que há muito tempo está no radar dos red devils, comandados por José Mourinho.Segundo o mesmo diário, a ideia dos ingleses pode passar por assegurar desde já a contratação, mas apenas integrar o sueco no verão. Basicamente o conjunto de Old Trafford poderá 'reservar' o jogador das águias, antecipando-se assim à forte concorrência. De resto, recorda o 'Daily Star', o facto de o United ter já encaixado mais de 50 milhões de euros em vendas (graças a Morgan Schneiderlin e Memphis Depay) dá ao clube uma almofada financeira importante para deixar esse negócio já concluído.Recorde-se que esta semana foi noticiado na Suécia que Benfica e Västeras já teriam chegado a acordo no diferendo que opunha os dois clubes, uma situação que poderiam colocar em risco a transferência do sueco para Inglaterra.

Autor: Fábio Lima