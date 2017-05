O assédio de tubarões europeus a craques da equipa principal não é novidade, mas o Benfica também tem de lidar com esse problema nos... juvenis. O centro das atenções é Úmaro Embaló, jovem que é visto como uma das próximas grandes pérolas do Seixal. Aos 16 anos, o luso-guineense é um alvo prioritário de Real Madrid e Manchester United, que lutam pelo internacional sub-17.

Record sabe que os red devils começaram por ‘acenar’ a Luís Filipe Vieira com uma proposta de 6 milhões de euros, antes de os merengues subirem a parada para os oito. No entanto, o líder das águias não quer deixar o extremo sair tão cedo, por acreditar no potencial desportivo... e financeiro.

Com Real e United a mostrarem interesse também junto de Catió Baldé, que representa Embaló, as negociações relativas ao primeiro contrato profissional do esquerdino estão num impasse. Até porque, de acordo com informações recolhidas pelo nosso jornal, a possibilidade de representar um clube como Real Madrid ou Manchester United entusiasma a nova pérola do Seixal...

Autor: Pedro Gonçalo Pinto