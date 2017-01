O Manchester United mantém-se firme no cerco a Lindelöf e ontem tornou a enviar um ‘scout’ para assistir ao encontro das águias em Guimarães. Por sinal, o colosso inglês não teve grandes notas que tirar sobre o internacional sueco, que apenas saltou do banco aos 86’, para o lugar de Nélson Semedo.De resto, tal como o nosso jornal adiantou oportunamente, por esta altura existe até a possibilidade de o defesa-central ficar desde já ‘atado’, mas com entrega apenas no final da época. De Manchester, também o City marcou presença, sabendo-se que os nomes de Ederson (não jogou) e Grimaldo (lesionado) estarão em cima da mesa. O Arsenal, que tem sido ligado a Gonçalo Guedes, também tirou notas, bem como Recreativo Huelva, Atalanta, Celta de Vigo e Carpi. De Portugal, FC Porto, Feirense, Moreirense e Gil Vicente estiveram na bancada.