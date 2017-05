Continuar a ler

Olhando para o balanço das finais até agora disputadas pelos ingleses, em seis decisões venceram quatro e perderam duas, ambas a jogar de branco. Resta saber como será em Estocolmo, na próxima quarta-feira, ainda que seja já claro que a questão das cores... não faz grande diferença.



Finais e as cores das camisolas



1967/68 (Benfica, Taça dos Campeões) - azul

1990/91 (Barcelona, Taça dos Vencedores das Taças) - branco

1998/99 (Bayern Munique, Liga dos Campeões) - vermelho

2007/08 (Chelsea, Liga dos Campeões) - vermelho

2008/09 (Barcelona, Liga dos Campeões) - branco

2010/11 (Barcelona, Liga dos Campeões) - branco



49 anos depois, o Manchester United vai voltar a atuar no final europeia com a camisola azul, como fez em 1968, na primeira decisão da sua história, na qual derrotaram o Benfica, em Wembley, por 4-1, no prolongamento. A determinação da cor do equipamento foi feita esta sexta-feira, através do Media Guide da UEFA, que definiu o Ajax como equipa da casa e os ingleses como visitantes.Nessa final de 1968, conquistada pelos red devils dez anos depois da tragédia de Munique, os ingleses triunfaram, conforme dissemos, no tempo extra, com golos de Bobby Charlton (53' e 99'), George Best (92') e Brian Kidd (94'). Pelas águias marcou Jaime Graça, aos 79'.

Autor: Fábio Lima