O Manchester United passou por Portugal, levou os 3 pontos do duelo com o Benfica e do nosso país saiu com boas impressões de três jovens jogadores da equipa da Luz, segundo adiantam o portal 'ESPN FC' e também agência noticiosa 'Press Association'. De acordo com estas informações, os red devils voltaram a casa com relatórios positivos de Úmaro Embaló, João Félix e João Filipe, trio de futebolistas que na quarta-feira defrontou os juniores dos ingleses na UEFA Youth League.Dos três, Embaló é o mais de todos, com apenas 16 anos, estando de momento em negociações com o Benfica para a assinatura do primeiro contrato profissional, ao passo que os outros dois já são futebolistas das águias com contrato de longa duração assinado. Ainda assim, refira-se, João Félix, de 17 anos, tem vínculo apenas até 2019, enquanto que João Filipe está vinculado aos encarnados até 2022.

Autor: Fábio Lima