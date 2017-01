O Manchester United voltou a marcar presença no Estádio da Luz para assistir à vitória frente ao Tondela, mas com o objetivo de assistir a mais uma exibição de alguns elementos mais jovens do plantel.Recorde-se que Lindelöf, Nélson Semedo e Gonçalo Guedes são jogadores a que a equipa de José Mourinho tem prestado especial atenção esta época.