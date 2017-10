Continuar a ler

De fora, devido a lesão, continuam Paul Pogba, Michael Carrick e Marouane Fellaini, o que limita fortemente as escolhas para parceiro de Matic no centro do meio-campo.



Lista de convocados:



Guarda-redes: David de Gea, Sergio Romero e Joel Pereira;



Defesas: Daley Blind, Victor Lindelöf, Antonio Valencia, Luke Shaw, Chris Smalling, Matteo Darmian, Axel Tuanzebe, Phil Jones e Marcos Rojo;



Médios: Nemanja Matic, Henrikh Mkhitaryan, Juan Mata, Ander Herrera e

Scott McTominay;



Avançados: Marcus Rashford, Ashley Young, Jesse Lingard, Romelu Lukaku e Anthony Martial. De fora, devido a lesão, continuam Paul Pogba, Michael Carrick e Marouane Fellaini, o que limita fortemente as escolhas para parceiro de Matic no centro do meio-campo.David de Gea, Sergio Romero e Joel Pereira;Daley Blind, Victor Lindelöf, Antonio Valencia, Luke Shaw, Chris Smalling, Matteo Darmian, Axel Tuanzebe, Phil Jones e Marcos Rojo;Nemanja Matic, Henrikh Mkhitaryan, Juan Mata, Ander Herrera eScott McTominay;Marcus Rashford, Ashley Young, Jesse Lingard, Romelu Lukaku e Anthony Martial.

O destaque da lista de convocados do Manchester United para ao jogo da terceira jornada da Liga dos Campeões (Grupo H) frente ao Benfica, na quarta-feira, é a prssença de Marcos Rojo, defesa que regressa aos disponíveis após longo período de ausência devido a uma lesão no joelho esquerdo sofrida a 20 de abril, nos quartos-de-final da Liga Europa diante do Anderlecht.A comitiva dos red devils que rumou a Lisboa ao início da tarde desta segunda-feira inclui 22 jogadores, sendo de referir ainda a presença do lateral-esquerdo Luke Shaw, que foi chamado pelo treinador José Mourinho depois de participar no jogo da equipa de reserva dos red devils no domingo, diante do West Ham.