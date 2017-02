Michael Manniche viajou de Copenhaga para estar hoje no Estádio da Luz em apoio à ‘sua’ equipa, o Benfica, na receção ao Borussia Dortmund, e sabe que diante dos alemães os encarnados estão obrigados a vencer. Para isso mostra total confiança na dupla Jonas/Mitroglou.

"Depois das derrotas com Moreirense e V. Setúbal nada melhor do que ter voltado às vitórias. Melhor ainda será manter o ritmo e ganhar ao Borussia Dortmund", diz o dinamarquês. "Os alemães são sempre poderosos, mas não estão no melhor momento e há que aproveitar. Uma vitória na Liga dos Campeões galvanizará ainda mais a equipa e os adeptos", diz.

Analisando os homens-golo das águias, o ‘Tosco’, como ficou conhecido nos seus quatro anos no Benfica, tem palavras de elogio para Jonas e Mitroglou: "Fazem-me lembrar a dupla que eu fazia com o Nené. Jonas é um pouco como ele, muito mexido e difícil de marcar pelos defesas, mas letal à mínima oportunidade. Mitroglou é mais fixo, mas também eficaz. Faz-me lembrar o Cardozo e um pouco eu. Somos todos ‘toscos’ mas o Mitroglou é um ‘tosco’ dos bons. O Borussia Dortmund pode ter Aubameyang, mas o Benfica tem Jonas e Mitroglou, o que é meio caminho andado para vencer este jogo."

Autor: José Carlos Freitas