Os comandados de Rui Vitória procuram hoje manter a boa reação que têm vindo a explanar no rescaldo dos jogos da Liga dos Campeões. São muitos os treinadores a concordar no sentido de que é complicado mudar o ‘chip’ de regresso ao campeonato, mas os factos mostram que as águias têm respondido bem na presente temporada. Afinal, o mais parco resultado dos encarnados que se seguiu a uma jornada da Champions foi o empate (1-1) no Dragão, pois o resto são vitórias.

Curiosamente, a primeira destas foi contra... o Braga, adversário na 5ª jornada da Liga que se seguiu ao empate do emblema da Luz com o Besiktas. Depois, houve lugar a vitórias na Liga contra Feirense, Belenenses, Moreirense e Sporting, com o dito empate com os azuis e brancos (após vitória sobre o D. Kiev) pelo meio. Mas se a vitória é a ‘moda’ neste Benfica nos jogos que sucedem as noites europeias, os arsenalistas não têm sido pêra doce para as águias.





