Continuar a ler

À margem de uma homenagem feita no 20.º aniversário do Núcleo de Treinadores de Futebol de Aveiro, o agora comentador desportivo desferiu algumas acusações e mostrou-se preocupado com o atual estado do futebol português. Manuel José acusou ainda as autoridades responsáveis pela modalidade de não protegerem os árbitros."Hoje só se fala em arbitragem. É uma forma de pressão escandalosa, vergonhosa e ninguém mexe um dedo. As agressões, invasões e ameaças aos árbitros... o que é que a Justiça portuguesa, a Federação Portuguesa de Futebol e a Liga fazem? Zero! Empurram com a barriga ou assobiam para o lado. Ninguém mexe uma palha para absolutamente nada", concluiu.