O Benfica adiantou-se no marcador e Bartra fez questão de mencionar a boa estratégia adotada pelos encarnados ainda que não recorde muitos lances perigosos do adversário. "Sabíamos que tinham uma estratégia forte, em Portugal são fortes nesse sentido. Tiveram esse lance [do golo], não me recordo de outros, mas no final eles é que tinham o golo marcado", adiantou.Para concluir as suas declarações, o defesa dos alemães deixou alguns elogios às águias bem como a um jogador em especial, partilhando a vontade disputar o jogo na Alemanha. "Têm bons jogadores, são uma boa equipa, o Pizzi joga muito bem no meio campo. Vários jogadores estiveram bem, os adeptos [do Benfica] apoiaram muito num estádio muito bonito, mas tenho vontade que comece o jogo da segunda mão. Merecíamos mais", concluiu.