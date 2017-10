Luisão está a um curto passo de se tornar o sexto jogador com mais jogos no Benfica. Com a participação no encontro com o Marítimo, o capitão chegou aos 329 partidas disputadas de águia ao peito, o mesmo número que contabiliza Bento. Desta forma, o internacional canarinho, até ao final da temporada, não só vai passar o antigo guarda-redes como ainda pode ameaçar Shéu e Humberto Coelho. O secretário técnico dos encarnados terminou a carreira com 349 jogos, e o atual vice-presidente da Federação Portuguesa de Futebol 355. O central, recorde-se, termina contrato no final da época, mas ainda deve renovar.