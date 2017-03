Cedido pelo Benfica até final da temporada, o lateral esquerdo Marçal tem estado em evidência no Guingamp , com seis assistências e boas exibições que despertaram até o interesse do Paris SG . Contudo, na mira do brasileiro está, acima de tudo, um regresso à Luz, com direito a uma oportunidade para mostrar o seu valor."Tenho contrato com o Benfica. Se me derem uma oportunidade na próxima temporada, tenho a convicção de que tenho qualidade para me afirmar no Benfica ou em qualquer outro clube da sua dimensão. Realmente ficaria realizado", admitiu, em entrevista ao Eurosport, o lateral de 28 anos, que de momento soma 23 jogos na Ligue 1.

Autor: Fábio Lima