Emprestado pelo Benfica ao Guingamp até final da temporada, o lateral esquerdo Marçal tem sido um dos destaques da Ligue 1 e em França há quem diga que o Paris SG poderá, no verão, avançar para a sua contratação. O esquerdino, de 27 anos, seria opção para suceder a Maxwell - que está de saída -, um cenário que agrada bastante ao futebolista que tem contrato com o Benfica até 2020."Seria hipócrita se dissesse que não. O Paris SG é um clube de topo. Todos os jogadores que jogam em França analisariam com bons olhos se essa possibilidade surgisse. Não sou diferença. Se suceder no futuro, irei para o Paris SG com todo o gosto", atirou o lateral, em declarações ao 'Goal'.Por agora, Marçal ainda não sabe o seu futuro e, mesmo assim, o seu foco é só um. "Quando vim para cá, estava apenas focado em jogar em França. Quando fui para a Turquia pensei o mesmo. Só quero dar o meu melhor pela equipa. Fui eleito como o melhor lateral esquerdo na Turquia, as coisas correram bem e é isso que quero fazer aqui em França. Veremos no final o que poderei fazer. Quando o campeonato acabar, veremos se regresso [ao Benfica] ou não. Quero sempre evoluir, de modo a que cada temporada seja sempre melhor", frisou.

Autor: Fábio Lima