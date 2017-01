Já a preparar o futuro, a SAD encarnada já contratou mais um jogador para o lado esquerdo da defesa: Marcelo Hermes. O jogador, de 22 anos, chegou a Lisboa no início do ano após ter terminado o vínculo que o ligava ao Grémio de Porto Alegre, que era válido até 31 de dezembro de 2016. Neste momento, o clube brasileiro ainda não enviou a documentação necessária para o Benfica inscrever o atleta alegando não ter recebido qualquer informação atempada sobre a mudança do futebolista para Portugal. O Benfica defende-se destas acusações frisando que só começou a negociar após o dia 1 de janeiro e, por este motivo, recusa qualquer indemnização para os gaúchos. O diferendo deve ficar resolvido nos próximos dias.