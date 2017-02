Marco Reus, jogador do Borussia Dortmund, continua sem perceber a derrota frente ao Darmstadt 98 (2-1 ), o último classificado da Bundesliga, com apenas 12 pontos. "O nosso desempenho foi inaceitável. Não jogámos bem. Todos os jogadores defenderam desastrosamente mal... O Darmstadt teve muitas oportunidades. Na segunda parte também não jogámos bem em momento algum. Não nos podemos queixar. Infelizmente, a derrota é um resultado justo", considerou o extremo dos alemães, de 27 anos, à imprensa daquele país.A dois dias de defrontar o Benfica, em jogo dos oitavos-de-final da Liga dos Campeões, Reus admite que a equipa necessita de rever algumas coisas. "Precisamos de conversar sobre o que aconteceu, não podemos simplesmente deixar assim. Tínhamos obrigação de vencer o adversário e não o conseguimos. E isso é muito mau", analisou ainda Reus.Com este resultado, o Borussia Dortmund não conseguiu diminuir a diferença para o Leipzig (2.º classificado), que perdeu com o Hamburgo, como pode ser ultrapassado por Hoffenheim e Colónia, acabando a 20.ª jornada na sexta posição da tabela classificativa. Ainda assim, Marco Reus relativiza. "Sinceramente, esse cenário é de muito pouco interesse para nós. Se ganharmos os nossos próximos jogos não vamos precisar de pensar naquilo que Leipzig e Hoffenheim vão fazendo", explicou o extremo.

Autor: Alexandre Moita