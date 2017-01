A campeã nacional de ténis já tem a edição Trivial Pursuit Benfica Tricampeão, um jogo de perguntas e respostas que vai testar o conhecimento dos benfiquistas, e não só, sobre a história do clube da Luz. "Acho muito interessante. Para os adeptos de futebol e do Benfica é uma mais-valia. Não só se pode divertir com os amigos como ter mais conhecimentos de um grande clube, que é o Benfica", destaca Maria João Koehler, que já tem o jogo. Um teste à cultura desportiva, que vai estar disponível a partir de domingo comTrata-se da oferta deste clássico jogo que ganhou a forma gloriosa de Edição "Benfica Tricampeão". A promoção é GRÁTIS de 2.ª a 6.ª feira. Neste jogo, o leitor pode mostrar tudo o que sabe sobre o seu clube do coração – o Benfica. São 720 perguntas, divididas por 6 temas: Competições Nacionais, Competições Internacionais, Modalidades, História/Curiosidades, Jogadores e Treinadores e Tricampeão.