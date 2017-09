Continuar a ler

O organismo liderado por Pedro Proença fez questão de agradecer a disponibilidade dos clubes para as referidas alterações, feitas "tendo em consideração as particularidades do ato eleitoral marcado para 1 de outubro", além de terem atendido "às solicitações efetuadas por diversas entidades e obtido o esforço e empenho das Sociedades Desportivas e do operador televisivo".



Programa da 8.ª jornada da Liga NOS



Chaves-Tondela, 29 de setembro (20h30)

Boavista-Feirense, 30 de setembro (18h15)

Paços de Ferreira-Moreirense, 30 de setembro (16h00)

Portimonense-Aves, 30 de setembro (16h00)

Rio Ave-Vitória de Setúbal, 30 de setembro (20h30)

Sporting de Braga-Estoril, 1 de outubro (17h15)

Sporting-FC Porto, 1 de outubro (19h15)

Belenenses-Vitória de Guimarães, 1 de outubro (21h30)

Marítimo-Benfica, 1 de outubro (21h30)



A Liga confirmou esta quarta-feira as mudanças nos horários dos jogos agendados para 1 de outubro, dia das eleições autárquicas. Assim, além do adiamento do clássico Sporting-FC Porto para as 19h15, o destaque vai para o facto de o Marítimo-Benfica e o Belenenses-Vitória de Guimarães se iniciarem às 21h30.O outro encontro que se realizará nesse domingo é o Sporting de Braga-Estoril, que arrancará às 17h15, sendo a única das partidas que terá lugar antes do fecho das urnas.