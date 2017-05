As equipas masculina e feminina de futsal do Benfica quiseram fazer parte do fim de semana de festa da família encarnada e acrescentaram dois troféus ao museu Cosme Damião: a Taça de Portugal nas respetivas categorias. Chaguinha e Janice foram duas das figuras das águias numa conquista inédita no futsal português: uma vitória a dobrar pelo mesmo clube.

Ambos mostraram-se felizes por ajudar a aumentar a alegria dos adeptos e confidenciaram, a Record, que sofreram ao longe pelo tetra, que desejavam ter celebrado... no Marquês de Pombal.

"Ganhar qualquer título pelo Benfica é sempre bom. Queria muito ter ido festejar para o Marquês, mas não foi possível", confidenciou Chaguinha, quando questionado sobre o dia da meia-final, em que tanto eles como as senhoras venceram o Sporting e à noite assistiram à distância aos festejos do tetra. "À noite estivemos no hotel a ver o jogo. Gostávamos de estar em Lisboa, mas no dia seguinte tínhamos a nossa final. Vencemos e foi uma sensação incrível", acrescentou Janice.

"É bom ganhar um título pelo Benfica, os nossos adeptos merecem, pois estão sempre presentes. Estávamos a precisar. Já perdemos a Taça da Liga e queríamos oferecer esta aos nossos adeptos", referiu Chaguinha, autor de um golo na meia-final e dois na final.



Final épica e outra que até pareceu fácil



As duas equipas viveram finais diferentes. Eles venceram por 5-1; elas estiveram a perder por 3-0, acabando por ganhar no prolongamento (4-3), com três golos de Janice. "Foi um momento muito especial, sempre acreditámos que íamos vencer ", confidenciou a ala de 19 anos. Chaguinha elogiou a prestação das campeãs. "O grupo uniu-se, acreditou e conseguiu", disse, sublinhando que a final deles também "não foi um jogo fácil". "Aproveitámos as oportunidades e tornou-se menos complicado. Sabíamos que era uma final e não podíamos vacilar."



Sonhar com um triunfo na Champions



A partir da próxima época, a UEFA Futsal Cup passa a denominar-se ‘Champions’ e contará com dois participantes portugueses, sendo provável que o Benfica seja um deles. Apesar de garantir que está totalmente focado no playoff, Chaguinha admite que gostaria de ajudar a colocar este troféu no museu benfiquista. Pela segunda vez. "É a competição que me falta ganhar pelo Benfica. Todos os jogadores têm vontade de vencer a UEFA Cup, mas o pensamento está no campeonato nacional. Sabemos que vai ser complicado mas queremos muito", referiu o ala de 28 anos.



O sonho de Janice tem a possibilidade de se concretizar mais cedo. "Falta-me conquistar o campeonato nacional. Ser a melhor equipa de Portugal deve ser uma sensação muito boa. Haver UEFA Cup em femininos? Seria excelente!", admitiu ainda a estudante de Desporto.



Clube unido na celebração



Na temporada passada, o Benfica esteve na final da Taça de Portugal em masculinos e femininos, nas só as senhoras celebraram. Este ano foi diferente. A equipa feminina assistiu ao jogo dos homens e no final juntou-se à festa. "Um momento muito especial", admitiu Janice. "Foi muito bom sentir o clube unido", acrescentou Chaguinha.