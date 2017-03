Continuar a ler

Na época 2014/2015, Martin Atkinson apitou, na Alemanha, o jogo da fase de grupos da Liga dos Campeões entre o Benfica e o Bayer Leverkusen, que os encarnados perderam por 3-1.O árbitro inglês dirigiu a meia-final da Liga Europa de 2010/11, na qual o Sp. Braga venceu o Benfica, por 1-0, e em 2008/09, para a Taça UEFA, Martin Atkinson também marcou presença na derrota dos encarnados em casa com os turcos do Galatasaray (2-0).A nível da Seleção portuguesa, Martin Atkinson dirigiu o empate a três golos entre Portugal e a Hungria, do grupo F do Euro'2016, competição na qual Portugal se sagrou campeão europeu, apitou o triunfo luso frente à Bósnia-Herzegovina, por 1-0, na fase de apuramento para o Mundial'2010, e arbitrou a vitória num jogo particular com o Brasil, por 2-0, em 2007.O Benfica parte para o encontro com a formação alemã com uma vantagem de 1-0 conseguida no encontro da primeira mão, disputado em Lisboa.