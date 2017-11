Integrado na seleção sub-23 da Eslováquia, Martin Chrien falou ao site oficial da dita federação sobre a experiência no Benfica. Apesar da pouca utilização – só quatro jogos na equipa B –, o médio, de 22 anos, está feliz em Lisboa e promete continuar a lutar por um lugar no onze.

"Já tive a possibilidade de jogar no campeonato e foi muito bom. Joguei também na Taça de Portugal, mas depois os jogadores que estavam lesionados recuperaram e agora tenho de lutar pelo meu lugar. É difícil, mas estou a fazer o melhor que posso", disse o camisola 42 das águias, revelando que, até agora, o único problema que teve pela frente foi... a língua: "A equipa é fantástica, mas poucos jogadores falam inglês. Resta-me aproveitar o tempo livre que tenho para aprender português. De resto, adoro a atmosfera do Estádio da Luz, com mais de 50 mil pessoas em cada jogo."