A receção aos encarnados "faria mais sentido no nosso estádio, o José Arcanjo, onde estamos habituados a a jogar e mais perto dos nossos adeptos, o que constituiria seguramente uma vantagem para nós. No Estádio Algarve a festa da Taça descarateriza-se um pouco mas a realidade é esta e estamos preparados para dar o melhor." Perante o campeão nacional e detentor da Taça de Portugal "os níveis de concentração terão de estar no limite", assinala Materazzi, sem deixar de alimentar a esperança num feito: "Ainda que o favoritismo caiba ao Benfica, teremos as nossas possibilidades e o jogo começa com 0-0 no marcador..."A receção aos encarnados "faria mais sentido no nosso estádio, o José Arcanjo, onde estamos habituados a a jogar e mais perto dos nossos adeptos, o que constituiria seguramente uma vantagem para nós. No Estádio Algarve a festa da Taça descarateriza-se um pouco mas a realidade é esta e estamos preparados para dar o melhor."

Materazzi, um dos jogadores mais experientes do Olhanense, acredita num bom desempenho da equipa algarvia diante do Benfica, na noite do próximo sábado, em jogo da 3.ª eliminatória da Taça de Portugal. "É uma oportunidade para mostrarmos o nosso valor e existe muita qualidade no grupo", sustenta.O Benfica "é um conjunto poderoso e mesmo que não atuem alguns dos habituais titulares isso não lhes retira capacidade e favoritismo, pois possuem alternativas de reconhecida valia. Teremos de abordar o jogo com cautelas, atendendo às dificuldades que nos esperam."

Autor: José Manuel Martins