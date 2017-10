Matic voltou a um estádio que bem conhece e mostrou-se feliz, tanto pelo regresso, como pela vitória do Manchester United."Foi bom voltar ao Estádio da Luz e jogar aqui. Foi emocionante e para o Victor também. Conseguimos jogar, fazer a nossa parte a 100% para ganhar. Com um pouco de sorte, marcámos um golo e ganhámos este jogo, que foi muito importante para nós", referiu o médio à Sport TV.O jogador dos red devils analisou depois a situação do Benfica no Grupo A: "Para o Benfica vai ser muito difícil agora, mas tem de fazer tudo para ganhar os últimos três jogos. O Benfica tem uma boa equipa, com muitos jogadores jovens que vão aprender e crescer. O Benfica tem um bom futuro".

Autores: Pedro Gonçalo Pinto e Luís Miroto Simões