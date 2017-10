No sábado, diante do Tottenham, o Manchester United somou um moralizador triunfo, mas esse resultado já mora no passado para Nemanja Matic. O sérvio garante já estar de olho no encontro de terça-feira, diante do Benfica, um duelo que encara como sendo importante para o futuro dos red devils."Eles tiveram algumas oportunidades, mas nós também. O Valencia teve um bom remate e tivemos algumas outras oportunidades em frente à baliza deles para marcar. É assim o futebol, falharam e foram punidos por isso. Estou feliz pelo golo do Anthony [Martial]. Mas agora temos de nos focar no jogo de terça-feira, diante do Benfica. É um jogo muito importante para a Liga dos Campeões, frente a uma boa equipa, por isso temos de nos voltar a focar muito rápido para vencer esse jogo, para conseguir o apuramento em primeiro. Depois pensamos no encontro com o Chelsea", admitiu o sérvio, à MUTV.

Autor: Fábio Lima