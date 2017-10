Continuar a ler

"É um clube especial, um clube que amo. No Benfica aprendi muito sobre futebol e sobre a pressão de jogar num grande clube, pois eles são um dos melhores da Europa", começou por dizer Matic em entrevista ao canal de televisão dos red devils, reforçando de sorriso nos lábios:



"Irei apoiá-los o resto da minha vida e eles têm um lugar muito especial no meu coração, mas na Liga dos Campeões espero que possamos tirar-lhes pontos."



O médio avalia depois a prestação dos encarnados no Grupo A da Liga dos Campeões, onde registam derrotas nas duas primeiras jornadas [1-2 em casa diante do CSKA Moscovo e 0-5 fora com o Basileia]:



"Fiquei surpreendido porque o Benfica é uma equipa habituada a ganhar jogos. Mas é um grande clube e têm bons jogadores. Penso que todos os que jogam lá são adversários complicados de defrontar."



Os quase três anos que passou ao serviço do Benfica tornaram Nemanja Matic num adepto do clube encarnados, sempre atento aos resultados e disponível para transmitir força positiva no apoio à antiga equipa onde ainda jogam alguns contemporâneos.Mas na quarta-feira, no Estádio da Luz, e no dia 31, em Old Trafford, o médio sérvio promete esquecer tudo isto, pois a sua energia estará concentrada em servir os interesses do Manchester United.