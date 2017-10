"Mas, aos poucos, fui treinando com a equipa e o treinaodr explicou-me o que tinha de fazer. E, depois de muito trabalhar no duro, agora estou no Manchester United pelo que devo ter feito bem o trabalho", encerrou o internacional sérvio que representou o Benfica entre 2011 e janeiro de 2014.

O Benfica mudou a carreira de Nemanja Matic e catapultou o sérvio para o patamar dos melhores médios defensivos do Mundo. O futebolista recordou os primeiros tempos no clube encarnado em entrevista ao canal de televisão do Manchester United e destacou a importância que Jorge Jesus teve na sua transformação num puro '6'."Quando vim para o Benfica, o treinador Jorge Jesus disse-me no primeiro dia que iria jogar como '6' - ou médio defensivo. Nos primeiros tempos foi estranho para mim porque não sabia como jogar naquela posição", começou por contar Matic numa entrevista que serviu para lançar o jogo da Liga dos Campeões entre os encarnados e o United, quarta-feira, no Estádio da Luz.