Referência do meio campo do Chelsea que nesta temporada vai embalado para a conquista da Premier League, Nemanja Matic concedeu uma entrevista ao canal ESPN Brasil onde abordou a sua vida e carreira, na qual apontou a passagem por Portugal e pelo Benfica como algo muito importante na construção do sucesso que obteve. Aprender a falar português foi também um marco, ainda que na mesma entrevista se tenha recusado a falar na língua de Camões."Quando fui para Portugal, era o único da zona leste da Europa e tive de aprender a falar. Fiquei lá durante dois anos e meio. Nos primeiros dois, especialmente, tive de aprender português. Caso contrário, seria impossível viver lá. Foi importante para mim e estou feliz por saber falar. O meu português não é perfeito, mas falo bem com as pessoas. Percebem o que eu digo, eu entendo-os, o que é o mais importante. Foi uma boa experiência para mim. Aprendi muito. Não apenas no futebol, mas também por ser uma cultura diferente", admitiu.

Autor: Fábio Lima