Matine, antigo jogador de Benfica, V. Setúbal, Portimonense, Est. Amadora, Lus. Évora e Aves, está confiante no "inédito tetra" dos encarnados, mas considera que será "muito difícil".O diretor técnico da formação da Federação Moçambicana, de 75 anos, fala na "grande movimentação que existe por parte do FC Porto em relação ao jogo de Paços de Ferreira". E justifica: "Desde o afastamento da Liga dos Campeões, em Turim, que se nota todo um envolvimento que visa fazer com que este seja um compromisso transcendente para o Paços de Ferreira e o Benfica enfrentará uma tarefa extremamente complicada."Homenageado no Algarve por antigos companheiros da Torralta, Matine lembra época recente, com Jesus no comando," em que o Benfica estava em condições de ganhar tudo e não ganhou nada". "Um dos jogos-chave, que era preciso vencer, disputou-se em Paços de Ferreira e, na altura, criou-se um ambiente psicológico muito semelhante ao que temos agora e o Benfica não conseguiu ganhar. É preciso muita atenção a tudo o que se joga fora do campo."

Autor: Armando Alves