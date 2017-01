Continuar a ler

R – É necessário para isso melhorar as infraestruturas para tornar o projeto mais atrativo?



MA – É isso que pretendemos. Não podemos continuar a ter as infraestruturas que temos. Queremos ter pelo menos três campos para que a formação possa trabalhar.

MA – Tanto o Sporting como o Benfica não podem ter todos os jogadores. Há pouco tempo nós tivemos o caso do André Horta que foi dispensado do Benfica e veio para o Vitória e foi aqui que se evidenciou. Por isso, nós ficando com as segundas linhas, já vamos conseguir , de certeza absoluta, criar jogadores. Com todo o respeito por Benfica e Sporting, que é verdade que formam jogadores, mas não conseguem agregar todos. Nós ficando com outros jogadores, acredito que iremos conseguir [captá-los]. Falando noutra situação, se o Vitória começar a apostar na formação, são os próprios jogadores e os próprios empresários que querem ter os jogadores num clube que aposta nesses formandos. Era o que acontecia há pouco tempo no Sporting e agora a situação inverteu-se a favor do Benfica que aposta mais nos miúdos. Se calhar, os próprios pais querem que eles vão para o Benfica ao invés do Sporting.

Autores: Flávio Miguel Silva e Ricardo Lopes Pereira