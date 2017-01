O novo ano trouxe um Benfica mais concretizador, coincidindo com o regresso de Jonas ao onze. A média de golos disparou nos cinco jogos já realizados desde o início de janeiro. Até final do ano passado, os encarnados tinham uma média de 2,19 golos por jogo (57 remates certeiros em 26 partidas). Com os 17 obtidos em 2017, a média ascendeu a 2,38, sendo que os comandados por Rui Vitória somam 74 disparos certeiros em 31 encontros.É certo que enquanto o máximo goleador da águias em 2015/16 esteve ausente, a equipa até marcou mais golos do que na temporada anterior; mas também é certo, à luz das estatísticas, que as águias se tornaram mais letais.Mitroglou, melhor marcador do Benfica esta temporada, foi o principal beneficiado com a presença de Jonas. No final de 2016, o internacional grego tinha 9 golos em 21 jogos. Nos quatro em que participou em 2017, faturou em seis ocasiões, destacando-se o hat trick diante do Leixões, a meio da semana. Jonas surge logo a seguir, com cinco tiros no alvo, obtidos nos quatro desafios em que foi titular.