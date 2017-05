Fernando Medina, presidente da Câmara de Lisboa, que recebeu esta tarde os dirigentes, equipa técnica e jogadores do Benfica sede do município fez questão de destacar o trabalho que tem sido feito nos últimos anos pelo clube da Luz, culminado com a conquista do inédito tetra.



"Caro presidente Luís Filipe Vieira, caro Rui Vitória, caro Luisão. Saúdo toda a direção, plantel e equipa técnica e saúdo todos os adeptos que estiveram sempre no apoio à equipa. É também vosso o mérito desta conquista. Parabéns Benfica. Os benfiquistas pediram e o Benfica deu-lhes mesmo o 36.º título. Hoje é certo, o campeão voltou. Mas este não é apenas um Benfica campeão, é pela primeira vez tetracampeão. Várias vezes esteve perto, mas só agora superou o feito. É uma conquista histórica, que é um espelho da ambição da cidade de Lisboa", começou por referiu o autarca lisboeta.

Ainda assim, Medina destacou especialmente Luisão. "Parabéns a todos, em particular aos únicos jogadores da história do ebnfica que se podem orgulhar de quatro campeonatos consecutivos: Salvio, André Almeida, Jardel, Paulo Lopes, Fejsa e Luisão. Permitam-me que distinga neste momento o capitão Luisão. No mundo do futebol no qual os jogadores mudam facilmente de camisola, o seu amor ao emblema é a prova de que é possível conjugar o futebol moderno com o reforço de identidade dos clubes. Mística é isto", lembrou.



"Quando chegou, em 2003, estaria longe de imagenar que estaria aqui hoje a minutos de se dirigir de novo aos adeptos na varanda deste edifício. Mais de 500 jogos de águia ao peito são números de outro tempo. Luisão junta à competência a liderança, à entrega alia a experiência. Com estas qualidades, o sucesso torna-se mais provável. É um exemplo para todos. Parabéns, Luisão", acrescentou.



Depois, Fernando Medina dirigiu-se ao presidente do Benfica. "Caro Luís Filipe Vieira, esta é acima de tudo uma vitória da organização e planeamento. É possível ser campeão um ano só com base na qualidade de jogadores, concedo que é possível ganhar assim dois ou três camponatos seguidos, mas quatro seguidos só é possível se houver um trabalho profundo de toda uma organização. A recuperação do SLB sob a sua liderança é uma organização notável", frisou.

"É um clube do Mundo, reconhecido mundialmente. Mas antes de tudo é um clube de Lisboa. O Benfica transporta consigo o nome da nossa cidade. Um clube que nasceu popular, lisboeta e democrático, e mantém a sua identidade, espelhando os valores que queremos para o futuro", adiantou ainda o líder do município.



Mas Medina não se esqueceu que a cidade não se esgota nos sucessos do Benfica. "Caros amigos, as rivalidades do futebol fazem parte da identidade das grandes cidades europeias. Quero pois, neste momento, saudar aqui todos os divergentes, adeptos e atletas dos clubes clubes de Lisboa. É com orgulho que acompanhamos o trabalho do Sporting, que faz de Lisboa uma das raríssimas capitais europeias com dois clubes na Champions. Lisboa tem sempre as portas da Câmara Municipal abertas a todos", lembrou.



E, a terminar, o autarcar lisboeta sublinhou a esperança num regresso dos jogadores encarnados à Praça do Município em breve. "Desejo que, daqui a duas semanas, possamos voltar a celebrar nova conquista do Benfica, a conquista da Taça de Portugal. Termino como há um ano. Ninguém melhor do que vocês conhece o caminho para esta varanda. Parabéns Benfica, viva o campeão", concluiu.