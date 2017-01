O jornal luxemburguês 'Le Quotidien' adianta esta terça-feira que Benfica e Monaco estarão na corrida pelo jovem médio ofensivo bósnio Mirza Mustafic, futebolista de 18 anos que atualmente representa a equipa de juniores do Borussia M'gladbach. De acordo com aquela publicação, os representantes de Mustafic terão inclusivamente em mãos propostas concretas por parte das duas equipas acima citadas, pelo que em breve pode haver novidades sobre este tema.De resto, segundo o mesmo jornal, o jogador bósnio até se terá referido ao interesse encarnado com orgulho. "Benfica e Mónaco são conhecidos por projetarem jovens jogadores. Mas o mesmo se pode dizer do Monchengladbach. Fala-se de negociações para a próxima época, mas também poderei renovar contrato com o Borussia. A minha prioridade é jogar. E, se possível, o mais rápido possível numa equipa principal", apontou Mustafic, que antes de jogar nos alemães atuou no Metz e no Racing FC Union Luxembourg.

Autor: Fábio Lima