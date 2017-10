Continuar a ler

A fim de levar a cabo os melhoramentos necessários a SAD do Olhanense apelou ao trabalho voluntário de sócios e adeptos. Os trabalhos têm início na manhã desta quarta-feira.A SAD do Olhanense ainda equacionou a realização do jogo no Estádio Algarve mas apenas e só no caso de não ser possível proceder, em tempo útil, aos melhoramentos necessários no José Arcanjo. A mais de uma semana da data da realização da partida os responsáveis rubronegros acreditam que será possível efetuar os trabalhos definidos.