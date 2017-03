Com o triunfo alcançado esta noite diante do Nápoles, por 3-1 , o Real Madrid escreveu mais uma página de história a nível mundial. É que, com o primeiro de três golos marcados, os merengues chegaram ao 47.º jogo consecutivo a marcar - no conjunto de todas as competições -, superando a impressionante marca que o Benfica havia fixado nos anos 60.Na altura as águias estiveram 46 encontros seguidos sempre a faturar, numa série que se iniciou a 8 de dezembro de 1963 e terminou a 10 de janeiro de 1965. No caso dos blancos a sequência tem menos dias - 311 -, mas mais jogos, e pode, já no domingo, aumentar para 48, caso os blancos marquem ante o Betis.

Autor: Fábio Lima