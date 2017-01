Aos 17 anos, Alexander Isak é um dos nomes mais promissores para o futuro do futebol sueco - já é até internacional por aquele país nórdico - e, ao que tudo indica, o seu futuro passará pelo Real Madrid. De acordo com o jornal 'Marca', os merengues já terão chegado a acordo para a contratação do jovem do AIK Solna, que deverá assinar contrato para as próximas cinco temporadas na próxima semana.Ainda que esteja impedido de inscrever jogadores, o Real Madrid pode efetivamente contratar jogadores e, desta forma, procurando antecipar-se a toda a concorrência, terá desde já assegurado o concurso do avançado, que tem sido um dos destaque do campeonato sueco nesta temporada.Entre a concorrência estavam equipas como o Chelsea, Bayern Munique e Juventus, assim como o Benfica , que também terá expressado o seu interesse na pérola sueca, que é vista como o sucessor de Zlatan Ibrahimovic.

Autor: Fábio Lima