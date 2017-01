O jornal sueco 'Aftonbladet' revela esta segunda-feira que o Real Madrid irá pagar 10 milhões de euros ao AIK pela contratação do jovem avançado Alexander Isak, jovem futebolista de 17 anos que terá estado também na agenda do Benfica. Ainda de acordo com a mesma publicação, os agentes de Isak chegarão esta quarta-feira a Madrid para acertar todos os detalhes pendentes antes da assinatura do contrato entre as duas partes.Caso se confirmem estes valores, o jovem avançado passará a deter o estatuto de transferência mais cara da história do futebol sueco, superando o anterior máximo que estava na posse de Zlatan Ibrahimovic, pela transferência do Malmö para o Ajax, a troco de 7,8 milhões de euros. Curiosamente, no seu país natal Isak é visto como o novo Ibrahimovic.

Autor: Fábio Lima