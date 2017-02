Recorde-se que, esta temporada, o camisola 11 do Benfica soma já 20 golos em 31 partidas. Está a apenas cinco golos de igualar o melhor registo da carreira, alcançado na época transata.

O momento de forma de Kostas Mitroglou não deixa ninguém indiferente. Em declarações à Antena 1, Míchel, treinador espanhol que orientou o avançado grego no Olympiacos entre 2012/13 e 2014/15, mostrou-se rendido às qualidades do jogador, acrescentando, no entanto, que não está surpreendido."Mitroglou não é uma surpresa. Éum jogador que, dentro da área, tem uma capacidade goleadora indiscutível. Tem qualidade técnica e habilidade para jogar fora da área. No Olympiacos foi exemplar, é um avançado magnífico. Não é apenas um jogador para marcar golos", afirmou Míchel, de 53 anos.

Autor: Pedro Ponte