Miguel Araujo, central do Alianza Lima, não está referenciado na vasta base de dados do emblema da Luz, pelo que dificilmente poderá vir a ingressar no clube encarnado. No entanto, se a SAD entender que pode ter em mãos uma boa possibilidade de negócio, tal não será descartado logo à partida. Afinal, o defesa, de 23 anos, termina contrato no final de dezembro. Para além disso, é um jovem que já é internacional e com larga margem de progressão.

Em declarações a Record, o sul-americano admite que o Benfica "é um sonho", mas coloca o seu futuro nas mãos do agente. "Por enquanto, é só um rumor, mas a possibilidade existe. Tenho outras ofertas da Europa, mas prefiro o Benfica pois tem uma forma de jogar que me impressiona", assume.

