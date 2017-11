O diretor de marketing do Benfica, Miguel Bento, falou sobre a importância de o Benfica participar num evento como a WebSummit, que decorre na Altice Arena, em Lisboa. O dirigente lembrou o facto de os encarnados marcarem presença em dois paineis: um com Domingos Soares de Oliveira, administrador executivo da SAD; outro com Júlio César e Mile Svilar, dois dos guarda-redes do plantel principal."É muito importante para o clube. Vivemos numa sociedade global e este evento é, precisamente, um evento global. É um orgulho para nós que a organização nos chame para participar em mais do que um painel. Estamos representados ao mais alto nível pelo nosso CEO [Domingos Soares de Oliveira] e o Benfica tem de poder estar presente em todos os grandes eventos, quer para partilhar, quer para aprender", afirmou Miguel Bento, em declarações à BTV.

Autor: Pedro Ponte