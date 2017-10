A lesão de Ary Neto no dérbi suscitou apreensão no Pavilhão João Rocha, pelo que Miguel Costa (33 anos), médico do Sporting, não se fez rogado em socorrer o jogador do rival Benfica:"Numa situação de urgência, não há cores nem clubes. Felizmente, o voleibol, com pouco contacto físico, não tem lesões muito graves. Ao ver aquela situação, tentei dar resposta o mais rápido possível, tendo a ajuda da fisioterapeuta Susana Torres e do atacante do Benfica, Hugo Gaspar, também médico, antigo companheiro na Seleção e amigo de muitos anos. O que aconteceu ao Ary não foi simpático. Coloquei-lhe o ombro no lugar após a luxação e, como é óbvio, sentiu muitas dores." Refira-se que Miguel Costa retirou-se da modalidades aos 24 anos, por causa de uma doença degenerativa.